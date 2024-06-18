Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали

Инфоцентр: проезд по Крымскому мосту возобновили после получасовой приостановки

Фото: РИА «Новости»

Ночью 18 июня На Крымском мосту приостанавливали движение транспорта. Проезд вновь открыли спустя чуть более получаса, сообщил информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах переезда в своем Telegram-канале.

Ограничение движения ввели в 00:08. Автовладельцев предупредили, что это временное закрытие.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявила администрация.

Проезд вновь открыли 00:47. Движение возобновили.

В середине июня у побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton. После полета над Черным морем беспилотник вернулся на базу Сигонелла в Сицилии и подал аварийный сигнал. Его перемещения отследили при помощи интернет-сервиса.

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