Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали

Ночью 18 июня На Крымском мосту приостанавливали движение транспорта. Проезд вновь открыли спустя чуть более получаса, сообщил информационный центр по автодорогам о ситуации на автоподходах переезда в своем Telegram-канале.
Ограничение движения ввели в 00:08. Автовладельцев предупредили, что это временное закрытие.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявила администрация.
Проезд вновь открыли 00:47. Движение возобновили.
В середине июня у побережья Крыма засекли американский разведывательный дрон Northrop Grumman MQ-4C Triton. После полета над Черным морем беспилотник вернулся на базу Сигонелла в Сицилии и подал аварийный сигнал. Его перемещения отследили при помощи интернет-сервиса.