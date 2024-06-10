Движение по Крымскому мосту возобновили после временного закрытия

Информцентр: движение по Крымскому мосту перекрыли 10 июня

Фото: РИА «Новости»

Ночью 10 июня движение по Крымскому мосту ограничивали почти на час. Проезд открыли. В зоне досмотра обошлось без пробок, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах переправе в своем Telegram-канале.

Движение по Крымскому мосту ограничили в 01:10. Водителей призвали следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие. Проезд открыли в 01:56. К семи часам утра движение возобновилось в штатном режиме.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — заявил информцентр.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Украина усилила удары по Крыму после неудач на поле боя. По его словам, систему ПВО усилят в ответ на решение Запада снять ограничение на удары по российской территории.

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