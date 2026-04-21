Движение на всей Сокольнической линии восстановлено

Движение поездов на всей Сокольнической линии московского метро восстановили. Об этом сообщила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в телеграм-канале Дептранса столицы.

Специалисты завершили восстановительные работы, провели полную проверку устройств и инфраструктуры. По путям прошел пробный поезд без пассажиров. Все системы работают в штатном режиме.

Пересадки на станциях красной ветки снова открыты, как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru.

«Первые поезда уже начали работать на центральном участке Сокольнической линии. Мы проверили все поезда, проверили всю систему безопасности. И мы входим в график. Это означает, что скоро вся линия будет работать в нормальном режиме», — сказала Темникова.

По последним данным Дептранса, движение полностью вошло в график.

Сегодня днем в перегоне между станциями «Красные Ворота» и «Комсомольская» произошло короткое замыкание, распространился дым. Пассажиров сразу эвакуировали, никто не пострадал.