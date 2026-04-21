На Сокольнической линии московского метро приостановили поезда из-за неисправности состава

В Москве на участке метро «Сокольники» — «Парк культуры» приостановили движение

На Сокольнической линии московского метро временно приостановили движение поездов на участке от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Об этом 360.ru рассказала руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта Москвы Юлия Темникова.

«Наши специалисты сейчас все оперативно устраняют. Самое главное, что безопасности пассажиров ничто не угрожало. Мы предупреждаем людей на месте, чтобы выбирали альтернативные маршруты», — подчеркнула она.

По данным источника 360.ru, в перегоне между станциями «Красные Ворота» и «Комсомольская» произошел сход тележки третьего вагона. Из-за повреждения высоковольтного провода случилось короткое замыкание, дым распространился на две станции. Эвакуировали 183 человека, пострадавших нет.

«Безопасности пассажиров ничто не угрожало. Сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — подтвердил пресс-секретарь метрополитена Дмитрий Бочков.

Он попросил пассажиров воспользоваться другими линиями метро, бесплатными автобусами КМ и маршрутами Московских трамвайных диаметров.

В марте из-за повреждения контактного провода временно останавливали движение поездов на МЦК.