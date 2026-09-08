Движение на двух переездах в Московской области закроют с 9 сентября

С 9 сентября движение автомобилей на двух переездах в Московской области ограничат. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

С 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября и в те же часы 10–11 сентября машины не смогут ездить у остановочного пункта Луговая. Автомобилистам рекомендуют объезд через Северный обход Лобни.

Также 9 сентября с 00:00 до 04:00 закроют проезд для машин через переезд у деревни Криулино. Объехать эту дорогу можно будет по Носовихинскому шоссе или через деревню Субботино.

Водителей попросили с пониманием отнестись к работам и заранее планировать маршрут.

Ранее в МЖД рассказали, что путепровод через ж/д пути возле платформы Черное в Балашихе достроят в 2028 году. Протяженность объекта составит свыше двух километров.