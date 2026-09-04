Путепровод через ж/д пути возле платформы Черное в Балашихе достроят в 2028 году

Работы по возведению путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Черное в Балашихе планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщил глава округа Сергей Юров губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву , который посетил муниципалитет.

Протяженность объекта составит свыше двух километров. Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит подъезд к новому больничному комплексу в микрорайоне Ольгино.

«О нем просили ветераны, которые проживают в бывшем военном городке. В конце следующего года основные работы должны быть завершены. И, конечно, очень важна транспортная доступность новой больницы, в том числе расширение существующих улиц», — добавил Сергей Юров.

Путепровод позволит ликвидировать пробки на железнодорожном переезде, а также повысит транспортную доступность примерно для 500 тысяч жителей Балашихи.