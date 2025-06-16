Движение электричек на 2 направлениях МЖД изменили с 16 июня

Движение электричек изменится на Казанском направлении и Большом кольце из-за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На перегоне Гжель — Куровская уложат новые бесстыковые пути общей длиной 12 километров, которые позволят снизить уровень шума от проходящих поездов и повысить плавность хода.

На перегоне Детково — Усады Окружные выправят пути, очистят щебеночный балласт и подсыплют свежий.

Пассажиров призвали заблаговременно отслеживать изменения в расписании.

С 7 июня изменилось расписание на Горьковском и Павелецком направлениях, где также проводят плановые работы: меняют стрелочные переводы, обновляют контактную сеть и системы управления движением и так далее.