Расписание поездов на Горьковском и Павелецком направлениях изменится с 7 июня

С 7 июня расписание некоторых пригородных поездов Горьковского и Павелецкого направлений временно изменится. Корректировки связаны с плановыми работами по развитию инфраструктуры на станциях Кусково, Бекасово Сортировочное, а также перегонах Бирюлево-Товарная – Домодедово, Усады-Окружные – Детково.

С 02:20 7 июня до 02:20 9 июня движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме на перегоне Бирюлево-Товарное – Домодедово. Это повлияет на расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, сократится количество остановок, а часть временно отменят. Аэроэкспрессы до аэропорта Домодедово будут ходить реже.

В связи с заменой стрелочного перевода на станции Бекасово-Сортировочное 9 июня с 7:30 до 17:30 на Большом кольце Московской железной дороги четыре пригородных поезда не будут курсировать на участке Апрелевка – Кресты, а два рейса полностью исключат из расписания.

На перегоне Детково – Усады-Окружные 10 и 11 июня с 6:00 до 10:00 пройдут ремонт пути и модернизация контактной сети в рамках строительства инфраструктуры для нового контейнерного терминала. Время отправления некоторых электричек изменится, а четыре поезда временно не будут ходить.

Запланировано также обновление системы управления движением на станции Кусково. В связи с этим с 1:00 до 8:00 13 июня, а также 14 июня с 1:00 до 6:00 следующего дня на Горьковском направлении движение поездов на участке Железнодорожная – Нижегородская будет переведено на соседние пути. Это станет причиной изменения времени отправления, сокращения остановок и маршрутов некоторых электричек, а часть рейсов временно отменят.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальное расписание на вокзалах, официальном сайте Российских железных дорог и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».