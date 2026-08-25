Более 113 тысяч человек пересекли границу с Грузией за неделю

Границу через КПП «Верхний Ларс» за неделю пересекли более 113 тысяч человек

Более 113 тысяч человек пересекли российско-грузинскую границу через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» за минувшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба главы Северной Осетии.

Глава республики Сергей Меняйло провел еженедельное совещание. Он заслушал доклады руководителей органов исполнительной власти, а также муниципальных образований.

«Заместитель председателя правительства РСО-Алания Ирбек Томаев сообщил, что <…> за прошедшую неделю государственную границу через МАПП „Верхний Ларс“ пересекло свыше 33 тысяч машин и более 113 тысяч человек», — говорится в сообщении.

При этом в статистике учли пассажиропоток в обоих направлениях и для всех видов транспорта. Кроме того, по последним данным в электронной очереди для проезда через госграницу зафиксировали 52 единицы автотранспорта.

На совещании также обсудили ситуацию с топливом. Она еще остается непростой. Меняйло отметил, что ценообразование на АЗС следует строго контролировать, как и поставки топлива.

Ранее Федеральная таможенная служба России сообщала, что 17 августа зафиксировали рекордный пассажиропоток на этом участке. За одни сутки таможенники пропустили более 20 тысяч пассажиров.