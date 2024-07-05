Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

Инфоцентр сообщил о временном перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту

Фото: РИА «Новости»

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный информационный центр, оповещающий о ситуациях на подъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщил он.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В прошлый раз движение по мосту перекрывали ночью приблизительно на полчаса.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что за полгода полуостров посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Из них, по его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, а еще 31,7% пользуются железной дорогой.

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