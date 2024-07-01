Почти два миллиона туристов побывали в Крыму за полгода

За первую половину 2024 года Республику Крым посетили два миллиона туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

По его словам, 60,8% отдыхающих прибывают на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост, 31,7% пользуются поездами, а 7,5% приезжают по сухопутному коридору через новые регионы.

Аксенов добавил, что только в июне в Крыму отдохнули более 746 тысяч человек, что на четверть больше, чем год назад.

Кроме того, глава республики отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 %, а в крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой продали почти все места. Средний уровень бронирования составил 51% на июль и 47% на август.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой Крыму.