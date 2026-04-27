Дорожный патруль ЦОДД оказал помощь водителям около 100 раз за сутки

Дорожный патруль ЦОДД за последние сутки около 100 раз выезжал на помощь автомобилистам в Москве на фоне резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

В усиленном режиме работают 36 экипажей патруля. Они помогают водителям после ДТП, вытаскивают застрявшие машины, запускают двигатели и регулируют движение, чтобы не допустить заторов на дорогах.

В Дептрансе отметили, что снегопад в столице может продолжиться до среды, а из-за перепадов температуры местами ожидают гололедица.

Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно отслеживает дорожную обстановку с помощью камер и направляет ближайшие экипажи к местам происшествий. Дополнительно специалисты службы эксплуатации следят за исправностью и видимостью светофоров.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что оперативное реагирование позволяет сохранять стабильную ситуацию на дорогах.

В Минтрансе предупредили, что погода может повлиять на работу авиасообщения.