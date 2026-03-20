Дорожные работы по строительству обхода Азовского моря завершили на 60%
Хуснуллин: работы по строительству обхода Азовского моря готовы на 60%
Строительство обхода Азовского моря завершено на 60%. Полностью работы планируют завершить к 2030 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Мы продолжаем работать по строительству автодорожных маршрутов вокруг Азовского моря. Активно здесь идем. У нас уже более 60% этой дороги сделаны. Думаю, что в 2030 году ее закончат», — процитировало его РИА «Новости».
Азовское кольцо объединяет федеральные и региональные трассы, включая участки М-4 «Дон», «Таврида» и Крымский мост. Маршрут свяжет Ростов-на-Дону с Мариуполем, Мелитополем, Джанкоем, Симферополем, Феодосией, Керчью, Таманью, Краснодаром и Азовом.
В Росавтодоре подчеркнули, что одна из главных целей проекта — расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в кольце, а также построить объездные дороги вокруг городов.
Ранее стало известно, что техническая готовность участка реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» в Московской области составила 50%.