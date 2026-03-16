Готовность участка реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» достигла 50%

Техническая готовность участка реконструкции трассы М-8 «Холмогоры» в Московской области составила 50%. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль» .

Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» для увеличения пропускной способности автодороги за счет строительства дополнительных полос.

«Проект реализуется в несколько этапов. Его текущая общая готовность составляет 50%. Работы на самом первом участке реконструкции — с 35-го по 40-й километр, от пересечения с Красноармейским шоссе до села Братовщина в Пушкинском округе, — стартовали в марте 2024 года», — заявили в «Центравтомагистрали».

Специалисты возвели четыре дополнительные полосы, запустили движение по новому мосту через реку Скалбу в составе транспортной развязки у поселков Братовщина и Зеленый Городок. Сейчас выполняется монтаж канализационной насосной станции, оснащение фундаментом шумозащитных экранов и обустройство дороги.

На участке с 40 по 43-й километр строится двухуровневая развязка с путепроводом, железобетонные подпорные стены и подземный переход.

С 43 по 47-й километр открыли обновленный путепровод на пересечении трасс М-8 и А-107. В районе деревни Кощейково в сжатые сроки возвели временный объезд. До конца года планируется открыть движение по новому дублеру вдоль населенного пункта. Полное завершение реконструкции должно состояться в 2028 году.

