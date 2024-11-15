Реконструкция участка трассы М-1 началась в Одинцове

В России активно развивают сеть скоростных дорог. Так, на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцове началась реконструкция участка с 66-го по 84-й километр. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это улучшит транспортную доступность и безопасность.

«Качественные дороги играют ключевую роль в комплексном развитии инфраструктуры регионов и улучшении уровня жизни россиян. Они также создают важные логистические маршруты, которые способствуют экономическому росту страны. Поэтому крайне важно, чтобы наши транспортные пути соответствовали современным стандартам», — подчеркнул Хуснуллин.

На участке обустроят шесть надземных пешеходных переходов, удобных для маломобильных граждан, а также добавят дополнительные полосы, два моста и четыре путепровода. Управление движением будет автоматизировано, а дорога освещена для комфортного проезда в темное время суток.

«Кроме того, на реконструируемом участке возведем площадки отдыха для автомобилистов. Для удобства жителей населенных пунктов, находящихся вблизи автодороги, будут установлены шумозащитные экраны», — добавил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Строительные работы уже стартовали. В них задействовано 573 специалиста и 311 единиц техники.