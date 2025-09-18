Дорожная провокация. Какие подводные камни несет проект о допуске инвалидов на выделенки

Депутаты Госдумы под руководством Ярослава Нилова готовят межфракционный законопроект, который разрешит транспортным средствам, перевозящим инвалидов, двигаться по выделенным полосам. Однако подобная идея избыточна, уверен независимый автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе с 360.ru он объяснил, почему.

В Санкт-Петербурге уже не раз пытались допустить на выделенные полосы общественного транспорта других участников дорожного движения, отметил Попов. Чаще всего это были водители туристических автобусов. Однако главным препятствием для интеграции разных групп в выделенную полосу является разница в стиле и характере поездок.

Городской пассажирский транспорт движется по маршруту, который для него установлен. И полосы проложены с учетом маршрута.

Общественный транспорт едет «в стопном режиме», что тоже важно учитывать.

«Он проехал 300 метров, остановился, проехал еще 400-500 метров, остановился. Что в этот момент будут делать другие виды транспортных средств, которые мы допустили на эту полосу? Либо они будут все время вместе с ним утыкаться, либо они начнут перестраиваться в соседние полосы», — сказал автоэксперт.

Таким образом, запуская на выделенную полосу транспортные средства, стилистика движения которых сильно отличается от маршрутных, «мы создаем провокацию на необоснованное маневрирование».

«Я уж не говорю о том, что мотоциклистам это разрешение — это как мертвому припарка: они в междурядье спокойно ездят», — заявил Попов.

