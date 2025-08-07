В ГД предложили отменить штрафы за тонировку и тюнинг

Депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили отменить штрафы за тонировку и тюнинг. Проект закона внесут в нижнюю палату парламента, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарии напомнили, что законодательство предусматривает административную ответственность за управление авто, на котором установлены стекла со светопропусканием, не соответствующим требованиям техрегламента.

«То есть гражданам запрещено устанавливать тонированные стекла на своих транспортных средствах. В то же время установка тонированных стекол на транспортное средство — это международная практика, поскольку тонировка позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным», — следует из пояснительной записки.

Авторы проекта привели в пример опыт Узбекистана, Нидерландов, ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, поскольку тонировка уменьшает воздействие ультрафиолетовых лучей, что защищает водителя и пассажиров от вредного солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне автомобиля, что особенно важно в жарких климатических условиях, как в южных субъектах России», — объяснили депутаты.

Тонировка — дополнительная защита от краж и угонов, она также помогает водителям уменьшить ослепление водителя фарами встречных авто или бликами от солнца. Это способствует повышению безопасности на дороге.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал тонировку стекол в авто грубым нарушением ПДД.