Пассажирам отмененных авиарейсов в Москву из аэропорта Пулково предложили добраться до российской столицы на дополнительном рейсе высокоскоростного поезда «Сапсан», который отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 06:40. Рекомендацию опубликовала пресс-служба воздушной гавани.

Также в Москву можно попасть на ночном поезде перевозчика ФПК, к которому прицепили дополнительные вагоны.

«В связи с отменой части рейсов в Москву компанией ОАО „РЖД“ назначен дополнительный высокоскоростной поезд „Сапсан“. Поезд № 755, отправление с Московского вокзала 21 июля в 06:40», — заявили в пресс-службе Пулкова.

В аэропорту подчеркнули, что все билеты доступны для покупки, приобрести их можно на сайте РЖД или мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Об отмене рейсов из Санкт-Петербурга в московские аэропорты Внуково и Шереметьево объявила авиакомпания «Россия» на фоне действующих в столичном регионе ограничений на прием и отправку самолетов. В компании подчеркнули, что вынуждены скорректировать расписание 11 рейсов.

Москва оказалась под новым массовым налетом беспилотников в воскресенье, 20 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили все летательные аппараты на подлете к городу.

Из-за действующих ограничений вовремя не смог вылететь на самолете официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Он сообщил, что вместе с другими пассажирами несколько часов находится на борту рейса, но прекрасно понимает обстановку и важность обеспечения безопасности полетов.