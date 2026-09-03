Доехать из Видного в Бутово теперь можно быстрее благодаря ЮЛА

Южно-Лыткаринская автодорога прошла через восток, юг и юго-восток Подмосковья

Южно-Лыткаринская автодорога прошла через восток, юг и юго-восток Подмосковья. Какие преимущества получили жители Ленинского района, выяснил 360.ru.

Теперь поездка от Видного до М-5 стала короче примерно на полчаса, а дорога до Бутово — на 20 минут. Открылся прямой путь к аэропорту Домодедово и удобный выезд на восток Подмосковья.

После полного запуска ЮЛА улучшилась и связь округа с восточной частью Подмосковья и трассой М-12.

О других плюсах Южно-Лыткаринской автодороги для жителей Ленинского городского округа смотрите в ролике.

Подробнее о новой дороге и ее влиянии на транспортную ситуацию в Подмосковье — в материале 360.ru.