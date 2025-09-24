Для фиксации ДТП решили использовать дроны. Насколько они будут эффективны?

Если беспилотник не сможет составить схему ДТП, в дальнейшем это осложнит разбор аварии. Таким мнением с 360.ru поделился автоюрист Лев Воропаев, комментируя идею применения БПЛА для фиксации дорожных происшествий без участия сотрудников ДПС.

Он напомнил, что инспекторы на месте составляют схему аварии в двух положениях: в момент удара машин и после ДТП.

«Беспилотник, думаю, вряд ли сможет грамотно составить схему — момент столкновения и нахождение транспортных средств после аварии. Нахождение сможет, а точку удара — большой вопрос, как это сделать без водителей, которые участвовали в ДТП. Для ускорения вопроса оформления, думаю, это возможно», — отметил эксперт.

БПЛА, предположил он, сделает цифровые фотографии.

«Может, сверху или еще как-то. Только в момент нахождения автомобилей после ДТП. Сможет ли он нанести какие-то размерные характеристики — тоже большой вопрос. <…> Если идеально подходить к разбору аварии, участие сотрудника при составлении схемы — это все-таки очень важный элемент», — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Шон Бетрозов предупредил, что автоподставщики могут использовать разные схемы обмана, но пострадавшим в ДТП водителям помогут фиксация факта аварии и вызов инспектора ГИБДД на место происшествия.