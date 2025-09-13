Адвокат рассказал, как отпугнуть автоподставщиков

Автоподставщики могут использовать разные схемы обманы, но пострадавшим в ДТП водителям поможет спокойная фиксация фактов и вызов инспектора ГИБДД на место происшествия. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал адвокат Шон Бетрозов.

Он пояснил, что в случае аварии следует включить видеозапись на телефоне и проговорить, где произошло ДТП, в какое время, кто находился за рулем, какие повреждения получили обе машины.

Стоит отметить наличие камер наблюдения и дорожные знаки. Не помешает снять общие планы, дорожную разметку и следы торможения.

Если второй водитель начинает морально давить и торопить подписать бумаги, предлагает решить все на месте, то стоит поступить иначе и вызвать инспектора.

«Если все же оформляете без ГИБДД (по европротоколу), помните о лимитах и необходимости корректной фотофиксации. При наличии разногласий лимит будет ниже, чем без них, поэтому не берите на себя чужую вину „для скорости“», — предупредил адвокат.

Кроме того, нужно пользоваться официальными каналами фиксации, соблюдать процедурные сроки, а после оформления сразу передать страховой компании все фото и видеоматериалы.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что для аферистов на рынке автострахования следует ввести уголовную ответственность. Это относится и к автоподставщикам, и к должностным лицам, участвующих в мошеннических схемах