Для доставки пассажиров закрытых аэропортов задействуют поезда и автобусы

Минтранс: поезда и автобусы задействуют для пассажиров отмененных рейсов

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин поручил авиаперевозчикам совместно с Единой транспортной дирекцией и «Российскими железными дорогами» задействовать автобусы и поезда для доставки пассажиров отмененных рейсов на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов», — добавили в Минтрансе.

В ведомстве напомнили, что после попадания БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» работу приостановили аэропорты 13 городов.

Днем ранее московские аэропорты на фоне закрытия неба перешли на работу в усиленном режиме и задействовали дополнительный персонал.

В зонах ожидания пассажирам раздают воду и мягкие коврики. Также работают бесплатные комнаты матери и ребенка.