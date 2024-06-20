Директор «Горэлектротранса» Минкин: более 200 петербургских трамваев оснастили системой помощи водителю на базе ИИ

В Петербурге специалисты оснастили более 200 трамваев системой активной помощи водителю на базе искусственного интеллекта. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

По его словам, данная система нацелена то, чтобы помогать человеку, но не заменять его. Искусственный интеллект может распознавать помеху на пути трамвая и предупреждать водителя о том, что требуется экстренная остановка, написало СМИ.

Минкин также рассказал, что в городе на Неве прошли первые заезды трамвая без водителя. Результаты показали, что автопилот способен управлять трамваем наравне с человеком.