Дилеры АвтоВАЗа получили первую партию Lada Iskra

Компания «АвтоВАЗ» передала дилерским центрам новую модель Lada Iskra в двух вариантах кузова — седан и кросс-универсал. Продажи новых машин начнутся в ближайшее воскресенье, 20 июля, сообщило агентство «Автостат» .

Представитель дилерского центра «Прагматика» в Санкт-Петербурге Александр Шапринский заявил, что больше всего покупателей заинтересовала модель кросс-универсал.

«Такие автомобили используются и для города, и в условиях загородной езды. Высокий кузов и дорожный просвет, большой объем салона — все это важно», — заявил он.

Цены на новые модели АвтоВАЗ раскроет в ближайшую пятницу, 18 июля. Lada Iskra доступна в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Первыми продавать автомобили станут дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти, в магазины других городов поставки новинки начнутся в последующие недели.

На Петербургском международном экономическом форуме АвтоВАЗ представил версию автомобиля Lada Iskra Sport. Машину оснастили усиленным двигателем в 1,8 литра и мощностью 134 лошадиные силы.