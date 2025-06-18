АвтоВАЗ презентовал гоночную модель Lada Iskra

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала версию Lada Iskra Sport с усиленным двигателем. Автомобиль показали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Гоночный вариант автомобиля Lada Iskra оформили в символике госкорпорации «Ростех» — с белыми надписями Rostec и белыми цифрами 2 на крыше и лобовом стекле. Внутри автомобиля установили два передних спортивных кресла, а заднюю часть кузова укрепили усиленной рамой.

Lada Iskra — новое семейство автомобилей. По данным АвтоВАЗа, модель отличается высокой степенью локализации деталей, превышающей 90%. В базовой версии машины есть электронный стабилизатор, антиблокировочная система тормозов и две подушки безопасности. Гоночную модель Sport оснастили усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы.

Серийное производство Lada Iskra началось в Тольятти 19 марта, а старт официальных продаж запланировали на день рождения АвтоВАЗа, 20 июля.

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