Девятибалльные пробки парализовали движение в Москве

Вечером в среду загруженность московских дорог достигла девяти баллов, как показывает сервис «Яндекс Пробки». Транспорт еле движется по улицам города.

Садовое кольцо стоит почти полностью, как на внутренней, так и на внешней сторонах. Автомобилисты столкнутся с пробками на Москворецкой набережной, Сретенском бульваре, Большой Лубянке и Тверской улице.

Движение парализовано на Кремлевской набережной, Большом Каменном мосту и улице Новый Арбат в сторону центра и почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца.

На МКАД обстановка спокойная. Незначительные заторы есть в основном на севере и северо-востоке.

Ранее синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье ожидается резкая смена температурного режима. Потепление будет наблюдаться 25 и 26 декабря, начнется метель. В пятницу из-за атлантического циклона будет ждать некомфортная погода, возможно налипание снега.