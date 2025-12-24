Жителей Подмосковья предупредили о резком изменении погоды

Из-за изменения конфигурации антициклона в Москве и Подмосковье снова начнется потепление. Об этом 360.ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Она сообщила, что в Московской области ночью температура понижалась до отметки в -23 градуса, а в столице — до -16… -18 градусов.

«Адвекция тепла пошла в более высоких слоях атмосферы. Это говорит о том, что у нас к полудню уже увеличится облачность, а к вечеру начнется снежок», — отметила специалист.

Она также спрогнозировала усиление ветра и потепление.

«Мы ожидаем, что к 18 часам температура в Москве достигнет максимума, это где-то -5…-7 градусов. То есть сегодня в течение суток у нас ожидается резкая смена температурного режима», — объяснила Позднякова.

По ее словам, потепление будет наблюдаться 25 и 26 декабря, начнется метель. В пятницу из-за атлантического циклона жителей Москвы и Подмосковья будет ждать некомфортная погода, возможно налипание снега.

«Температура воздуха в течение суток 26 декабря практически одинаковая: ночью -1… -3. Дневная температура — -1… +1 градус, то есть она вновь будет выше климатической нормы градуса на четыре», — уточнила она.

Ранее синоптик не исключила, что москвичи встретят Новый год при морозе и небольшом снегопаде. Дневная температура днем 31 декабря составит в городе около -10 градусов.