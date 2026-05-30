Дети от 10 лет смогут ездить на поездах без сопровождения с 1 июня

Дети от 10 лет смогут ездить в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых уже с 1 июня. Холдинг «Российские железные дороги» запускает услугу сопровождения для юных пассажиров более чем на 20 маршрутах.

Речь идет о дневных поездах дальнего следования, включая «Аврору», «Буревестник», а также составы «Ласточка» и «Финист». Услуга будет доступна для детей от 10 до 16 лет.

Во время поездки за ребенком будут следить сотрудники поездной бригады — начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Оформить услугу можно в билетных кассах не позднее чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. Для посадки потребуется документ, на который оформлен билет, заявление об ответственности за перевозку и квитанция об оплате услуги.

Кроме того, маломобильным пассажирам Московской железной дороги доступна услуга сопровождения. В январе и феврале сервисом воспользовались 12,7 тысячи человек.