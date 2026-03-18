Еще 13 тысяч маломобильных пассажиров МЖД воспользовались услугой сопровождения

Маломобильным пассажирам Московской железной дороги доступна услуга сопровождения. В январе и феврале сервисом воспользовались 12,7 тысячи человек.

Этот показатель на 11% превысил прошлогодний.

Больше всего услуг по сопровождению оказали на Казанском вокзале — 5,7 тысячи. Далее следуют Павелецкий (2,2 тысячи) и Ярославский вокзалы (1,7 тысячи)

Услугу маломобильным пассажирам на остановках и вокзалах оказывает Центр содействия мобильности «РЖД».

Подать заявку можно не позднее, чем за сутки до предстоящей поездки по номеру телефона 8 800 775-00-00 или при помощи электронной почты info@rzd.ru.