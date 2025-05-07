Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 7 мая

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 7 мая. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и воздержаться от резких маневров.