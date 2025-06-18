На ПМЭФ-2025 рассказали об оснащении нового седана Lada Aura
На полях Петербургского международного экономического форума главный специалист отдела развития корпоративных продаж АО «АвтоВАЗ» Николай Бесфамильный рассказал телеведущей 360.ru Регине Ореховой об оснащении нового бизнес-седана Lada Aura.
«Это наш представительский седан Lada Aura. Автомобиль нацелен в первую очередь на заднего пассажира. <…> Очень большое пространство в ногах. <…> При том, что автомобиль не выходит из D-класса. Длина — 4,690 метра. <…> Здесь подогревается все, что можно греть: [есть] подогрев форсунок, омывателей, лобового стекла, зеркал, руля передних и задних сидений. Заднее сиденье вместе со спинкой греется. Подогрев заднего стекла, зеркал соответственно», — рассказал Бесфамильный.
У автомобиля полностью цифровая приборная панель с возможностью вывода навигации, поддержкой «Яндекса» и голосовым помощником Алисой. Также есть датчики мониторинга слепых зон, дождя, света, полностью светодиодная оптика.
«Автомобиль высоколокализованный, практически все в нем российского производства. Комплектуется двигателем 1.8 и автоматической трансмиссией», — отметил специалист АвтоВАЗа.
Машина предназначена для такси представительского класса, для госслужащих и чиновников. На форуме представили седан, раскрашенный в цвета такси.
На ПМЭФ-2025 АвтоВАЗ представит также кроссовер на собственной платформе.