На ПМЭФ-2025 рассказали об оснащении нового седана Lada Aura

«Это наш представительский седан Lada Aura. Автомобиль нацелен в первую очередь на заднего пассажира. <…> Очень большое пространство в ногах. <…> При том, что автомобиль не выходит из D-класса. Длина — 4,690 метра. <…> Здесь подогревается все, что можно греть: [есть] подогрев форсунок, омывателей, лобового стекла, зеркал, руля передних и задних сидений. Заднее сиденье вместе со спинкой греется. Подогрев заднего стекла, зеркал соответственно», — рассказал Бесфамильный.

У автомобиля полностью цифровая приборная панель с возможностью вывода навигации, поддержкой «Яндекса» и голосовым помощником Алисой. Также есть датчики мониторинга слепых зон, дождя, света, полностью светодиодная оптика.

«Автомобиль высоколокализованный, практически все в нем российского производства. Комплектуется двигателем 1.8 и автоматической трансмиссией», — отметил специалист АвтоВАЗа.

Машина предназначена для такси представительского класса, для госслужащих и чиновников. На форуме представили седан, раскрашенный в цвета такси.

На ПМЭФ-2025 АвтоВАЗ представит также кроссовер на собственной платформе.