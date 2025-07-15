Депутат Гутенев сообщил о возможном усилении мониторинга маркировок товаров из-за границы

Глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил «Парламентской газете», что ко второму чтению в законопроект о платформенной экономике планируют внести поправки, касающиеся прослеживаемости маркировок поступающих из-за границы товаров.

По словам депутата, базовый законопроект о платформенной экономике и законопроекты-спутники были приняты в первом чтении единогласно. Сейчас предстоит доработать документ ко второму чтению, добавив в него новые пункты, написало радио Sputnik.

«Если речь идет о продуктах питания, о том, что часть товаров приходит из-за рубежа, маркировка обязательно должна быть полностью прослеживаемая. Не должно быть так, что площадка просто предоставляет возможность для вывешивания сертификатов», — сказал Гутенев.

Еще один проблемный вопрос касается маркетинга и сохранения баланса между онлайн и офлайн торговлей. Так, маркетплейсам хотят ограничить установку скидок на товары 10%. Новые правила могут заработать уже весной 2026 года, подытожил депутат.