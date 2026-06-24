Депутат Григорьев заявил, что проверка праворульных авто проводится с целью защиты российских потребителей

Ряд российских ведомств, включая Минтранс, МВД, Минпромторг и ФГУП «НАМИ», изучает вопрос эксплуатации праворульных автомобилей. Целью этой работы является защита российских потребителей от недобросовестных продавцов, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Юрий Григорьев в интервью «Звезде» .

Парламентарий подчеркнул, что наличие правого руля у автомобилей на Дальнем Востоке и в Сибири — это реальность, обусловленная географическими особенностями. Однако сейчас никаких законопроектов на эту тему не предусмотрено, и экспертные учреждения не обрабатывают подобную информацию.

«Мы должны обеспечить, чтобы к нам приходили добросовестные продавцы. А не те, которые бы пришли в нашу страну, поставили автомобили и вдруг прекратили сервисное обслуживание — отключили компьютеры, навигационные системы. Это недопустимо. Мы должны защищать нашего потребителя», — объяснил Григорьев.

Он добавил, что это долгосрочная задача, и в настоящее время двери страны открыты для всех автопродавцов, осуществляющих постгарантийное обслуживание. Ожидается, что до 2028 года ведомства представят доклад о результатах проверки. Полученные данные помогут разработать предложения по повышению безопасности дорожного движения в рамках утвержденного правительством плана действий до 2030 года с перспективой до 2036 года.