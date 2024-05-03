Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 11:04 Дату возобновления работы аэропорта Элисты перенесли Аэропорт Элисты возобновит работу после майских праздников, а не 3 мая Unsplash

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Гражданские рейсы в международный аэропорт Элисты возобновят после майских праздников. Открытие воздушной гавани перенесли, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы Калмыкии.

«Сегодня рейсов не будет. После майских праздников», — сказал представитель аппарата.

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Аэропорт Элисты закрыли в феврале 2022 февраля. Росавиация сообщила, что полеты гражданских самолетов возобновят 3 мая. Ожидалось, что воздушная гавань сможет обеспечивать до 12 взлетно-посадочных операций в час.

Наряду с аэропортом Элисты приостановили работу хабов в Курской, Брянской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Крыму и некоторых других регионах России, сообщил Ura.ru. Аэропорт Краснодара в конце 2023 года принял тестовый рейс из Минеральных Вод, но сроки возобновления штатной работы не объявили. Аэропорт Симферополя обещали открыть только после завершения спецоперации на Украине.