Закрытый в 2022 году аэропорт Элисты возобновит работу | 360°

Транспорт 26 апреля 2024, 09:51 Закрытый в 2022 году аэропорт Элисты возобновит работу Росавиация: аэропорт Элисты 3 мая возобновит обслуживание пассажиров РИА «Новости»

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Калмыкия стала популярным местом для путешествий. С 3 мая международный аэропорт Элисты возобновит обслуживание гражданской авиации, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Открытие аэропорта Элисты для полетов гражданской авиации с 3 мая — хорошая новость для путешественников: транспортная доступность Калмыкии вырастет», — заявил он.

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В 2021 году, до временного закрытия, аэропорт Элисты обслужил 97,5 тысячи пассажиров. Артем Кореняко заявил, что это на 25% больше, чем в 2020 году. Несмотря на отсутствие авиасообщения, в 2023 году турпоток в Калмыкию превысил 120 тысяч человек при населении региона около 264 тысяч человек.

Инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии, в сентябре 2023 года завершили ремонт пассажирского терминала. Пропускная способность воздушной гавани составит 12 взлетно-посадочных операций в час, самолеты смогут прилетать ежедневно с 09:00 до 19:00. Специалисты Росавиации, Минобороны и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили безопасность полетов.

Работу некоторых аэропортов на юге и в центральной части России ограничили в феврале 2022 года. Кроме Элисты, приостановили гражданские рейсы в Краснодар, Белгород, Курск и другие города.