Число задерживающихся крымских поездов увеличилось до 14

По пути следования на полуостров Крым и из него задерживаются 14 поездов. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
В направлении Крыма задерживаются шесть поездов «Таврия». С полуострова — восемь составов.
В компании уточнили, что в пути время задержки поезда может измениться. В «Гранд Сервис Экспрессе» добавили, что в кулерах для путешественников есть питьевая вода, также пассажирам предоставили горячее питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Изначально «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке 12 пассажирских поездов, следовавших из Крыма и обратно.