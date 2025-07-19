Число задерживающихся крымских поездов увеличилось до 14

«Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке 14 поездов в Крым и обратно

По пути следования на полуостров Крым и из него задерживаются 14 поездов. Об этом в Telegram-канале сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

В направлении Крыма задерживаются шесть поездов «Таврия». С полуострова — восемь составов.

В компании уточнили, что в пути время задержки поезда может измениться. В «Гранд Сервис Экспрессе» добавили, что в кулерах для путешественников есть питьевая вода, также пассажирам предоставили горячее питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.

Изначально «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержке 12 пассажирских поездов, следовавших из Крыма и обратно.

Ранее в субботу стало известно о падении обломков беспилотных летательных аппаратов на железную дорогу в Ростовской области. В РЖД отменили ряд пригородных электричек в регионе.