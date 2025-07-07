Число машин в пробке у Крымского моста выросло до 1150

Количество автомобилей у Крымского моста выросло до 1150. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на переправе.

В 07:00 у моста на въезд в Крым скопилось 950 машин, к 08:00 их число выросло до 1050.

«В очереди со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — написали авторы поста.

Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет.

По Крымскому мосту разрешено перемещаться легковым автомобилям и автобусам. Грузовой транспорт следует на полуостров через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

Большая пробка на въезде на Крымский образовалась со стороны Тамани 1 июля. Тогда там скопилось около 900 автомобилей.