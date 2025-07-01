Около тысячи машин встали в пробке перед Крымским мостом

Большая пробка образовалась на въезде на Крымский мост со стороны Тамани. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 900 транспортных средств», — указали в публикации.

Водителей предупредили, что время ожидания въезда увеличилось до трех часов. При этом со стороны Керчи пробки перед пунктом досмотра нет.

По состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани было более 800 машин. Несколько часов назад она была в несколько раз меньше. Въезд на мост тогда ожидали 402 транспортных средства.