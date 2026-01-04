Четыре самолета не приземлились в Казани из-за метели

Четыре рейса в Казань отправились в другие аэропорты из-за метели

Из-за неблагоприятных метеоусловий 4 января следовавшие в Казань четыре воздушных судна приземлились в других городах. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Прибывающие в столицу Татарстана самолеты из Новокузнецка, Шри-Ланки, Ташкента и Москвы отправились в Уфу, Самару, Нижний Новгород и Москву соответственно.

Утром в воскресенье в Казани зафиксировали осадки видимостью менее 100 метров и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

«Службы аэропорта работают в усиленном режиме. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам с детьми предоставляется комната матери и ребенка», — заявили в пресс-службе.