Четыре речных маршрута включили в систему навигации Московского транспорта

Регулярные рейсы речных электросудов полностью интегрировали в систему навигации Московского транспорта. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба организации.

Горожанам доступны четыре регулярных маршрута, самый новый из них — «Киевский — Лужники». К его открытию специалисты создали 68 навигационных макетов для причалов ближайших станций метро в общем стиле Московского транспорта.

Сориентироваться пассажирам помогут навигационные флаги, указатели и цифровые табло. На причалах установили стелы, на которых в онлайн-режиме обновляется расписание.

На станциях метро «Киевская» и «Воробьевы горы» расположение причалов указали на картах местности.

С июня маршруты электросудов появились на схеме в приложении «Метро Москвы».

Ранее в подмосковных Химках анонсировали запуск двух новых автобусных маршрутов. Они свяжут микрорайоны Левобережный, Новые Химки и Путилково с конечными станциями метро.