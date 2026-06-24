Два новых автобусных маршрута запустят в Химках с 27 июня

С 27 июня в Химках начнут работу два новых пригородных автобусных маршрута, которые свяжут микрорайоны города со станциями московского метро. Их запустят в рамках проекта «Москва — область» для улучшения транспортного сообщения с столицей.

В городском округе Химки появятся дополнительные направления общественного транспорта, которые обеспечат прямое сообщение с Москвой. Новые рейсы охватят микрорайоны Левобережный, Новые Химки и Путилково и свяжут их с конечными станциями метро.

Маршрут № 1892 будет работать по кольцевой схеме. Он проследует из Путилково до станции метро «Ховрино». На территории Химок автобус сделает остановки для посадки пассажиров на остановках «Микрорайон 2Б» и «Новобутаково». Второй маршрут № 1062 придет на смену действующему областному рейсу и обеспечит прямой проезд жителей Левобережного до станции метро «Алтуфьево» без пересадок.

Власти уточнили, что стоимость проезда будет зависеть от расстояния. Пассажирам потребуется прикладывать карту к валидатору два раза — при входе и выходе. Карта «Стрелка» на этих маршрутах действовать не будет, оплату можно будет провести банковской картой или транспортной картой Москвы.

Запуск новых маршрутов пройдет в рамках соглашения между Москвой и Московской областью. Перевозки на линиях будет выполнять государственное унитарное предприятие «Мосгортранс».

«При использовании новых маршрутов важно прикладывать карту на входе и выходе. Это необходимо для корректного расчета стоимости поездки», — сообщили представители ведомства.