Росавиация на ПМЭФ выдала сертификат типа на двигатель ПД-8 для самолета SJ-100

На Петербургском международном экономическом форуме глава Росавиации Дмитрий Ядров вручил сертификат типа на двигатель ПД-8 для самолета SJ-100. Об этом сообщил ТАСС .

Документ из рук Ядрова получил генеральный директор входящей в Ростех Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Грачев.

Сертификат подтверждает соответствие полностью отечественного двигателя ПД-8 заявленным техническим характеристикам и нормам летной годности. Двигатель разработали и произвели на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул, что выдача документа приблизила запуск в коммерческую эксплуатацию самолета SJ-100.

«Разработка силами „ОДК-Сатурн“ подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла», — сказал он.

Ранее стало известно, что серийный выпуск SJ-100 начнут в 2027 году