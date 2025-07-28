Часть пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»

Минтранс и Росавиация помогут «Аэрофлоту» распределить пассажиров, которые не смогли улететь из-за технического сбоя, по другим рейсам — в частности, дочерних авиакомпаний «Россия» и «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Кроме того, перевозчик задействует собственные внутренние резервы. Специалисты пытаются как можно скорее возобновить штатную работу сервисов.
При этом другие авиакомпании выполняют рейсы как обычно, аэропорты тоже работают в штатном режиме.
Утром хакерские группировки заявили, что внедрились в IT-инфраструктуру «Аэрофлота» и полностью ее уничтожили. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ситуацию держит на контроле Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
На Болотной набережной в Москве стали разбирать «Большую глину»
В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды олигархов
Строящуюся школу на Московской улице в Зарайске обеспечили электроэнергией
Трамп собрался сократить 50-дневный срок для заключения мира на Украине
Новое кухонное оборудование появится в Радумльском лицее-интернате Солнечногорска
Еще один дом в деревне Завалипьево подключили к газу по соцпрограмме в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте