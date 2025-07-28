Часть пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»

Минтранс и Росавиация помогут «Аэрофлоту» распределить пассажиров, которые не смогли улететь из-за технического сбоя, по другим рейсам — в частности, дочерних авиакомпаний «Россия» и «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, перевозчик задействует собственные внутренние резервы. Специалисты пытаются как можно скорее возобновить штатную работу сервисов.

При этом другие авиакомпании выполняют рейсы как обычно, аэропорты тоже работают в штатном режиме.

Утром хакерские группировки заявили, что внедрились в IT-инфраструктуру «Аэрофлота» и полностью ее уничтожили. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ситуацию держит на контроле Московская межрегиональная транспортная прокуратура.