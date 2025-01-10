Участок федеральной трассы Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за упавшей на дорогу опоры информационного табло. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Движения нет в районе 231-го километра трассы возле города Нижние Серги в обоих направлениях. Причиной перекрытия стала авария, случившаяся утром. По предварительным данным, водитель грузовика китайской марки Dongfeng не справился с управлением и врезался в опору информационного табло, которая в результате ДТП упала на проезжую часть.

«К счастью, никто из людей не пострадал», — добавил Горелых.

Объехать перекрытый участок автодороги при движении со стороны Екатеринбурга можно на 286-м километре через Артинский район с выездом обратно на трассу через город Красноуфимск. Водители, которые едут по трассе со стороны Перми, также могут проехать через Красноуфимск — на 184-м километре с выездом в Артинский район.

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