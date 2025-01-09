Водитель погиб при съезде грузовика в кювет под Нижним Новгородом

Автомобилиста раздавило насмерть в кабине съехавшего в кювет большегруза. Авария случилась в четверг, 9 января, на трассе М-7 в Володарском округе Нижегородской области. Об этом пишет сайт «Время Н» со ссылкой на представителей регионального УГИБДД.

Полицейские сообщили, что водитель машины с полуприцепом съехал с дороги во время перестроения. Прицеп опрокинулся на кабину, полностью ее раздавив.

В результате мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего и выясняют детали ДТП.