Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей
Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин до конца года
Компания «АГР» на базе бывшего завода Volkswagen в Калуге начала сборку автомобилей после перезапуска производства. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, его слова привел «Интерфакс».
Попов отметил, что серийная сборка автомобилей стартовала на заводе уже в начале августа. Предприятие до конца 2024 года рассчитывает выпустить порядка 27 тысяч машин. Однако о каких именно марках идет речь, он не уточнил.
«Предприятия автомобильного кластера в Калужской области не только вновь начали работу, но и наращивают производство. В частности, компания „Автомобильные технологии“ на базе завода „ПСМА Рус“ намерена выпустить около 1,5 тысячи кроссоверов Citroen С5 Aircross по контрактному производству», — сказал Попов.
По данным на вторую половину июля 2024 года, в России впервые с 2015 года был побит рекорд по числу автодилеров.