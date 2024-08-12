Бывший завод Volkswagen раскрыл планы по выпуску автомобилей

Бывший завод Volkswagen в Калуге выпустит 27 тысяч машин до конца года

Компания «АГР» на базе бывшего завода Volkswagen в Калуге начала сборку автомобилей после перезапуска производства. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, его слова привел «Интерфакс» .

Попов отметил, что серийная сборка автомобилей стартовала на заводе уже в начале августа. Предприятие до конца 2024 года рассчитывает выпустить порядка 27 тысяч машин. Однако о каких именно марках идет речь, он не уточнил.

«Предприятия автомобильного кластера в Калужской области не только вновь начали работу, но и наращивают производство. В частности, компания „Автомобильные технологии“ на базе завода „ПСМА Рус“ намерена выпустить около 1,5 тысячи кроссоверов Citroen С5 Aircross по контрактному производству», — сказал Попов.

По данным на вторую половину июля 2024 года, в России впервые с 2015 года был побит рекорд по числу автодилеров.