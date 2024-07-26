«Автостат»: в России впервые с 2015 года был побит рекорд по числу автодилеров

По данным на вторую половину июля 2024 года, в России функционировало 3911 специализированных дилерских центров, занимающихся продажей и обслуживанием легковых автомобилей. Эта информация была обнародована агентством «Автостат», сообщила Общественная Служба Новостей.

Данное количество центров стало рекордным для страны. Предыдущий максимальный показатель был установлен в январе 2015 года, когда в России насчитывалось 3797 дилеров. Наименьшее число автодилеров было зафиксировано в начале 2023 года — тогда работало всего 3164 автоцентра.

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