Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа двигателя

Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эль-Шейха сразу после вылета стал отказ двигателя. Это следует из релиза пресс-службы перевозчика, который оказался в распоряжении 360.ru.

Там говорится, что у вылетевшего из египетского аэропорта в Екатеринбург самолета при наборе высоты сработала сигнализация о неисправности первого двигателя. Пилоты решили вернутся в аэропорт вылета, где благополучно приземлились.

«Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для выполнения рейса авиакомпания подготовила резервный борт. Ожидающих возвращения домой пассажиров разместили в отелях.

По данным Министерства гражданской авиации Египта, на борту совершившего экстренную посадку самолета находились 236 пассажиров.