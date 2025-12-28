Более половины самолетов «Аэрофлота» с запасных аэропортов вылетели в Москву

Из-за временных ограничений на полеты в московском авиаузле и некоторых других регионах 27 декабря «Аэрофлот» продолжает корректировать расписание. Возможны изменения времени вылета отдельных рейсов. Об этом предупредили в пресс-службе авиакомпании.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы было перенаправлено 39 рейсов, более половины из которых на момент публикации данного сообщения уже перелетели в Москву», — отметили в «Аэрофлоте».

Некоторые рейсы все еще находятся на запасных аэродромах из-за ожидания, пока экипажи отдохнут. Это необходимо, чтобы не превышать норму рабочего времени, установленную правилами безопасности полетов.

«На время ожидания перелета с запасных аэродромов пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ», — добавили в пресс-службе.

Оставшиеся рейсы из запасных аэродромов в Москву вылетят до 14:00 по московскому времени.

«Аэрофлот» намерен восстановить регулярное расписание рейсов в течение дня 28 декабря.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота», а также на информационных табло в аэропортах и через объявления по громкой связи.

Ранее в аэропорту Калининграда отменили и задержали десятки рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Минск из-за непогоды. В МЧС предупредили об усилении северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду.