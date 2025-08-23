Более 30 рейсов не смогли приземлиться в Пулкове

Из-за ограничений в Пулкове более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Пулково из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов более 30 рейсов направили на запасные аэродромы, еще свыше 50 — задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора «Воздушные ворота Северной столицы» .

Отмечается, что аэропорт работает в условиях ограничения воздушного пространства уже шесть часов. При этом обстановка в терминале остается спокойной: пассажирам дают еду и напитки, при надобности размещают в гостиницах.

Для удобства ожидания организованы дополнительные места для размещения, бесплатная раздача воды, а семьи с детьми при наличии мест могут расположиться в бизнес-залах. Пассажиров информируют агенты по гостеприимству, в службы наземного и пассажирского обслуживания выведен дополнительный персонал.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево ввели режим «Ковер», в периметре воздушного пространства ввели временные ограничения.